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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير1247 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بحملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة من ضبط 1247 مخالفة مرورية متنوعة.

 

وأسفرت الحملة تحت أشراف العميد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة خلال 24 ساعة عن ضبط 321 انتظار خاطئ و 654 بدون قيادة و 245 بدون تسيير و 378 متنوع و 849 نـمـوذج 125 و  845 مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و 54 عكس الاتجاه و 96 عدم استخدام حزام الأمان و 213 حملة السرفيس 897 التصالح الفوري و 647 ملصقات ومعلقات و 94 زجاج فاميه و 741 تجاوز السرعة المقررة قانونا الرادا، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

الجيزة مرور الجيزة مخالفة مرورية انتظار خاطئ عكس الاتجاه

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