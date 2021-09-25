قافلة طبية لمستشفى العريش العام للكشف وإجراء العمليات الجراحية بالمجان

وصل إلى مستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء، ١١ طبيبا جامعيا للكشف المجاني علي المرضي بمستشفي العريش العام، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان .

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أن الدفعة الجديدة تضم ١١ طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان .

وأوضح فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة ان أطباء البروتوكول القادمون لمستشفي العريش العام عن الفترة من السبت ٢٠٢١/٩/٢٥ وحتي الجمعة ٢٠٢١/١٠/١ وعددهم ١١ طبيب وطبيبة وهم:

د فاطمة عبد القادر عطية أستاذ كبد وجهاز هضمي ، ود أحمد جابر ابراهيم مدرس مساعد جراحة مخ واعصاب ، ود هاني عبد المولي محمد مدرس جراحة اوعية دموية ، ود مصطفي عبد المحسن، استاذ جراحة قلب وصدر ، ود ايهاب صبري علي ،مدرس مساعد جراحة قلب وصدر ، ود محمود عبدة ياسين مدرس جراحة عامة ،ود تامر السعيد النعيمي ، أستاذ مساعد جراحة عامة ، ود محمد مأمون عبد الوهاب مدرس تخدير ،ود محمد حامد عبد الرحيم مدرس مساعد جراحة تجميل ، ود محمد السيد حسن مدرس مساعد عيون ،ود يوسف محمد محمد أستاذ اشعة.

برتوكول تعاون



وأضافت مرفت عبد الجواد منسق عام قافلة البروتوكول ،أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

مشيره إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.