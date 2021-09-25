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رئيس التحرير
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أخبار البلد

7 معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير».. صور

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع " فيس بوك" أبرز 7 معلومات عن المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" التي أعلنت تنفيذها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" بمحافظة الفيوم، وجاءت كالتالي:

١- الفئات المستهدفة هم المشتغلون في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج والأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، والعمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدني العاملة في هذا المجال

٢- المرحلة الأولي من المبادرة تستهدف توزيع ٥٠٠ نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد ٢٠٠٠ مستفيد في 6 محافظات من إجمالي 14 محافظة تستهدفها المبادرة وهي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

٣- تقدم مبادرة "تتلف في حرير" أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات وكذلك دعم القطاع الخاص لمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية.

٤- مع إطلاق مبادرة "تتلف في الحرير" تم تسليم 70 نول يدوي لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم.

٥- المبادرة تشمل أيضا تقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي لتعكس روح القرن الحادي والعشرون وعراقة تاريخ صناعة تتوارثها أجيال من المصريين.

٦- تدعم وزارة التضامن الاجتماعي مشاركة المستفيدين من المبادرة في معارض معرض ديارنا - Diarna التي تنظمهما وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب معرضي فيرون أوبجيه بفرنسا، وهانوفر بألمانيا.

٧- تسريع الخطوات في تنفيذ مبادرة تتلف في حرير في المحافظات الأخرى المستهدفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التي تصيغ غد أفضل لمستقبل الوطن العزيز.

تتلف في حرير حرير موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تصنيع السجاد مؤسسات القطاع الخاص

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