استعدادًا لموسم الأمطار… تأمين وصيانة أعمدة الإنارة العامة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء إستعدادا لموسم الأمطار مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية والإستجابة لشكاوى المواطنين وذلك فى إطار الإستعداد لموسم النوات وحرصا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد، استكملت إدارة الكهرباء في مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة وتأمينها حيث قامت بشد سلك هرزار في شارع جمعه خيرالله بطريق المطار - برج العرب، كما قامت بصيانه الكشافات في شارع الخلفاء الراشدين ومتفرعاته ببرج العرب القديم بالإضافة إلي صيانة أفران قري المركز.

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وفي حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ قامت إدارة الكهرباء وقطاع الإضاءة في الحي بالتعاون مع فريق عمل الهندسه المدنيه بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالعمل على رفع كفاءة الأبران بنطاق الحى، وبناء قواعد لها، وتأمينها، وصيانة الأعمدة واللوحات استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

وواصلت إدارة الكهرباء بحي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي متابعة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامه وإنارة وتركيب كشافات ببشاير الخير ١، كما تم صيانه وإنارة شوارع البهواشي، السبكي، والمطافي، وطريق القباري السريع، وتم توصيل شبكه علي كوبري النوبارية بشارع المكس، كما تم تركيب كشافات ليد جديدة ببعض شوارع منطقة غيط العنب.

وتواصل الأحياء أعمال الصيانة الدوريه للأعمدة والكشافات بنطاق الأحياء ورفع كفاءة الإضاءة وتأمينها حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.