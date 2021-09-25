إسماعيل أحمد: مشاركتى في البطولة العربية بقميص الاتحاد السكندري لها مذاق خاص

أكد أسطورة كرة السلة العربية إسماعيل أحمد أن مشاركته في البطولة العربية للأندية بقميص الاتحاد السكندرى تحمل مذاق خاص ، مشيراً إلي أن الاتحاد السكندرى هو من صنع اسم إسماعيل احمد بالإضافة إلي جماهيره الوفية التى تعد اللاعب رقم واحد بالنسبة للفريق.

واضاف : أود أن أؤكد أن جماهير القلعة الخضراء تشكل قوة دفع "جبارة" لأى لاعب بصفوف نادى الاتحاد السكندرى والجيل الحالي يعلم جيدا قيمة زعيم الثغر وجماهيره.

وقال إن النسخة الثالثة والثلاثين للبطولة تعد استثنائية بالنسبة له كونه أكبر اللاعبين سنا وقال إنه حريص على الظهور بصورة مثالية كأنها أول بطولة يخوضها بقميص الاتحاد السكندرى.

وأعرب قائد سلة الاتحاد السكندري عن فخره واعتزازه بالحصول علي ١٠ القاب لبطولة الأندية العربية لكرة السلة، وأضاف سعادتى تضاعفت كوني اسارك في البطولة بقميص الاتحاد السكندرى.



ويرى إسماعيل أحمد أن اصعب نسخة شارك بها هي نسخة عام 1996 بلبنان وكانت النسخة الثانية له مع الاتحاد السكندري بعد نسخة 1995 والتى فاز بها الاتحاد السكندري وكانت في مصر، مؤكداً أن نسخة 1996 هي الأصعب حيث شهدت مشاركة فرق قوية مثل الهلال السعودي،الزهراء التونسي، الحكمة اللبناني،وايضا الاهلي و زادت صعوبتها نظراً لتقارب المستويات بين جميع الفرق.

وكشف عن أن فيروس كورونا زاد من صعوبة تحديد مستوي الفرق الحالية و من سيصل للنهائي، وقال : نسعي لأن يكون الاتحاد السكندري أحد طرفي المباراة النهائية،ومن وجهة نظري المجموعة الرابعة هي الأصعب.

وتضم المجموعة الرابعة أندية بيروت اللبناني والبطائح الاماراتي والكويت الكويتي والغرافة القطري والمنامة البحريني٠