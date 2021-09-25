عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم سفر البنت بمفردها للعمل.. دار الإفتاء توضح

حكم سفر البنت بمفردها
حكم سفر البنت بمفردها للعمل

تلقت  دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم سفر البنت بمفردها للعمل؟”.

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كانت بنت تعمل فى مؤسسة وقد فرضت عليها السفر إلى دولة أخرى لعمل بعض الأعمال الخاصة بالشغل فى رفقة آمنة أو ستنزل فى مكان آمن  فيجوز ولا مانع من ذلك.

 

وأكد أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه لا مانع من سفر البنت بمفردها، للعمل طالما أن المكان الذى ستكون فيه آمنا وأنها ستقضي عملها وترجع إلى بيتها. 

 

ضوابط سفر المرأة بدون محرم

 قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط أن يكون خروجها لشيء مشروع واطمئنانها على الأمان في دينها ونفسها وعرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها.

 

أشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَن الظعِينةَ -أي المسافرة- تَرتَحِل مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلاّ اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فو الذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمن اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ».

هل الكحول المستخدم في تعقيم اليدين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

حكم سب الدين عند الغضب وكيفية التوبة؟.. دار الإفتاء تجيب

وأوضحت الإفتاء أن في هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من الفقهاء المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.

 

ولفتت إلى إجازة جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وأرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.

 

حكم زيارة المرأة لأهلها دون إذن الزوج

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم واجبةٌ شرعًا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع.


وأضاف «وسام» خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه يجوز للزوجة زيارة والديها مرةً في الأسبوع دون بياتٍ ولو بغير إذن الزوج، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» رواه الترمذي.

وتابع: أنه من المقرر شرعًا أن صلة الرحم واجبةٌ؛ لقوله تعالى: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى» [البقرة: 83]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه الشيخان وغيرهما.

وأشار إلى أن فقهاء الأحناف رأوا أن الزوج لا يمنع زوجته من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في كتاب "الاختيار"، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، كذا في "التنوير" و"شرحه"؛ فللزوجة أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذن الزوج.

الإفتاء حكم سفر البنت بمفردها للعمل هل يجوز سفر البنت بمفردها للعمل ضوابط سفر المرأة بدون محرم حكم زيارة المرأة لأهلها دون إذن الزوج

موضوعات متعلقة

حكم التمييز بين الأبناء في الهبة.. الإفتاء ترد

هل يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخيه لأمه؟.. الإفتاء تجيب

هل الكحول المستخدم في تعقيم اليدين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

ما الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم؟ علي جمعة يجيب

كيف يجدد المسلم إيمانه.. وأركان التفكير المستقيم.. علي جمعة يوضح

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. مركز الأزهر يوضح

فعل يعادل النبوة ويجعلك ممن اصطفاهم الله وأحبهم

دعاء يوم الجمعة لزيادة الرزق والزواج مستجاب

ترشيحاتنا

ضوء أخضر.. موقف ياسمين عبد العزيز من المشاركة في دراما رمضان

هدية لـ ريال مدريد.. الأفيس يهزم أتلتيكو بهدف في الدوري الإسباني

الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية

غدر بيا وسابني.. اعترافات المتهمة بطعن خطيبها السابق بمعاونة شقيقها في إمبابة

السعودية تحقق طفرة في أداء القطاعين الحكومي والخاص رغم كورونا

أخبار الفن.. ظهور نادر لأبناء حمادة هلال.. ومفاجأة حول حجاب ياسمينا العلواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

حتى لا تعرض نفسك للعقوبة.. 3 شروط للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

المزيد

ساحة رأي

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ