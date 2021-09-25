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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الاثنين| افتتاح مهرجان المسرح المصري وتكريم اسميّ سمير غانم ودلال عبد العزيز

وزير الثقافة
وزير الثقافة

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم الاثنين 27 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء، وسيكرم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد. 

يخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية النجم الشاب حمزة العيلي والتقديم للفنانة والنجمة سهر الصايغ. 

وكشف المخرج إسلام إمام للمركز الإعلامي للمهرجان عن بعض تفاصيل وملامح الحفل قائلا: تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم "الكاتب المسرحي المصري" ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة. 

وأوضح "إمام" أيضا أنه من المقرر عقب انتهاء الافتتاحية، تكريم الفنانين فى هذه الدورة ، وهم: اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبد الغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاورى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

احتفالية " الكاتب المصري " ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس .

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والفنان أشرف عبد الغفور، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان القدير يوسف إسماعيل رواد المسرح المصري المخرج إسلام إمام

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الاثنين| افتتاح مهرجان المسرح المصري وتكريم اسميّ سمير غانم ودلال عبد العزيز

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