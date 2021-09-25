خلال 5 شهور.. العراق: قتل 257 إرهابيا والقبض على 472 آخرين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم السبت، حصيلة عملياته خلال خمسة أشهر الأخيرة، مبينا انه قتل خلالها 257 إرهابيا ويلقى القبض على 472 آخرين.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان له، إن "خُلاصة الفعاليات المُنفذة لجهاز مُكافحة الإرهاب خلال الفترة المُمتدة من 1/5/20201 ولغاية 25/9/2021 بلغت 487 واجبا".

وأضاف أن "الجهاز تمكن خلال المدة ذاتها قتل 257 إرهابيا فيما ألقى القبض على 472 فيما دمر 377 وكرا للعدو ووجه 659 ضربة إسناد جوي"، مشيرا إلى أنه نفذ 99 حملة إنسانية فيما فكك 211 حزاما وعبوة من المستولى عليها".