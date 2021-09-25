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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يضم لاعب الرجاء المطروحي

إنبي يضم لاعب الرجاء
إنبي يضم لاعب الرجاء المطروحي

صرح أحمد علاء الدين وكيل اللاعبين عن انتقال محمد إسماعيل، حامد لاعب الرجاء المطروحي السابق لانبي لمدة خمس مواسم في صفقة انتقال حر.

إنبي يضم لاعب منتخب غانا السابق

 

نجح نادي إنبي في التعاقد مع ماساهودو الحسن ظهير أيسر منتخب غانا السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب الغاني مع نادي إنبي لمدة 3 مواسم في حضور رئيس النادي البترولي مصطفى الأمير ووكيل أعماله شادي موسى.

وكانت اَخر محطات ماساهودو في الدوري الفنلندي مع نادي توركو، حيث لعب لمدة موسم وحيد، وتم عرض اللاعب الغاني على حلمي طولان المدير الفني لفرق إنبي، والذي أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب وأنه سيكون إضافة قوية للفريق البترولي في الموسم الجديد.

ولعب ماساهودو في عدة أندية، أبرزها نادي جنوى الإيطالي خلال موسمي 2011 وحتى عام 2013، ثم انتقل إلى أودينيزي الإيطالي عام 2013 وحتى 2015.
 

حلمي طولان نادي إنبي أحمد علاء الدين محمد اسماعيل حامد

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