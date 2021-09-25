صلاح يسجل ويصنع التاريخ.. شاهد | ملخص مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

فرض فريق برينتفورد، التعادل على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قريبًا من تسجيل هدف التقدم لـ ليفربول في الدقيقة السابعة، عندما انفرد برايا حارس مرمى برينتفورد، ليضع الكرة بين قدميه، لكن أيير تمكن من إبعاد الكرة من على خط المرمى.

الأمر ذاته تكرر بالنسبة لبرينتفورد، وانفرد موبيمو بمرمى أليسون بيكر، ووضع الكرة فوقه، لكن جويل ماتيب أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 11.

واستطاع إيثان بينوك في الدقيقة 27 تسجيل هدف التقدم لـ برينتفورد من متابعة لتمريرة زميله توني بالكعب.

وفي الدقيقة 30، تمكن ديوجو جوتا من تسجيل هدف التعادل لـ ليفربول بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها هندرسون من الجهة اليمنى.

وكاد جوتا أن يضيف الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 39، عندما سدد كيرتس جونز كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد للاعب البرتغالي الذي سدد الكرة، لكن رايا حارس مرمى برينتفورد تألق في التصدي لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد صلاح في تسجيل ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة طولية من فابينيو، ليضع الكرة في مرمى برينتفورد بتسديدة رائعة.

وبذلك الهدف، وصل محمد صلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي في إنجاز استثنائي آخر للملك المصري.

وسجل يانليه هدف التعادل لـ برينتفورد في الدقيقة 63 بضربة رأسية، لكن كيرتس جونز سجل هدف ثالث لـ ليفربول في الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 83 سجل يواني ويسا الهدف الثالث لـ برينتفورد بتسديدة مُسقطة من فوق أليسون بيكر.

وحاول لاعبو ليفربول بعد ذلك تسجيل هدف الانتصار وكانوا قريبين من ذلك عن طريق البديل روبرتو فيرمينو في الدقيقة 93، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ساديو ماني، لكن رايا حارس مرمى برينتفورد واصل تألقه، مُهديًا نقطة التعادل لفريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورصيد برينتفورد لـ 9 نقاط في المركز التاسع.