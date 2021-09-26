فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

ما بين حقنة البوتوكس والفيلر وعمليات تصغير الأنف وتكبير الشفاه..هناك نجمات ولعن بإجراء عمليات التجميل وتغيير ملامحهن حتى لا تستطيع أن تتعرف عليهن لأول وهلة، فالبعض اعترف باجراء هذه العمليات والبعض الاخر أنكر تماما.

نجمات عمليات التجميل

من أبرز النجمات التي اجرت عمليات تجميل وغيرت ملامحها تماما هي المطربة دنيا بطمة والتي اختلفت 180 درجة حتى يكاد ألا تصدق أنها هي نفس الفتاة قبل اجراء عملية التجميل .

تغير شكل دنيا بطمة

لا تزال الصور التي تشاركها الفنانة المغربية دنيا بطمة مع متابعيها على حسابها بتطبيق إنستجرام، تربكهم وتضعهم في حيرة من أمرهم بعد تغير شكلها كثيرا.

تشارك دنيا بطمة متابعيها صورا دائمة لها من حياتها الشخصية وأطفالها وزوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، وإطلالاتها المختلفة التي تميل مؤخرا إلى الملابس المكشوفة على غير المعتاد عليها.

وتصدر اسم دنيا بطمة تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها المتكرر مؤخرا بملامح مختلفة تماما تثير التساؤل حول عمليات التجميل التي قامت بها لتتحول إلى هذا الشكل.

اكتسبت دنيا بطمة الكثير من الوزن، وتغير شكلها تماما، وهو ما يقوله لها متابعوها بصورة مستمرة في تعليقاتهم على انستجرام.

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نجمات اعترفن باجراء عمليات تجميل من خلال الفيديوجراف التالي.