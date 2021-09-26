فئران ضخمة تغزو بريطانيا والسبب كورونا |شاهد

عرضت فضائية " الغد " تقريرا عن ظاهرة الفئران العملاقة التي انتشرت في المنزل البريطانية ، في الأونة الحالية .

وجاء في التقرير أن الفئران تغزو مواسير الصرف الصحي ، وتخرج من مراحيض المنازل ، وعبر عدد كبير من المواطنين عن تخ,فهم من استخدام المراحيض .

وأوضحت إحدى شركات الأفات في البلاد سبب ظهور تلك الفئران ، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق جراء فيروس كورونا هو سبب وراء ذلك .

ولفت التقرير إلى أن الشركة تلقت الكثير من الاتصالات الهاتفية من المواطنين ، بعد تفاجئهم بأن الفئران تخرج من مراحيض منازلهم ،

وكشفت الشركة أنها اضطرت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص ، لشن حرب على الفئران ، بعد ان انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية ، بعد أن أجبرت على البحث عن مصدر غذائي أخر ، بعد غلق المطاعم .