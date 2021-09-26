رئيس مدينة سفاجا الجديد يجتمع بمديري الإدارات بالوحدة المحلية

عقد ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا الجديد، اجتماعًا مكبرًا بالوحدة المحلية، بحضور كافة مديري الإدارات الداخلية، وذلك لمناقشة آلية العمل والتنسيق بين الإدارات المختصة للرقى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وأكد شعبان، ضرورة التواصل والتلاحم مع الجميع والاستماع إلى كافة المشاكل والسعي الجاد، للوصول إلى أفضل الحلول فيما لا يتعارض مع القوانين والقرارات التى أقرتها الدولة.

وفى سياق آخر تابع اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب بدء أعمال تمهيد الشوارع بمنطقة الصحراوية استعدادا لعمل الفرمة والاستعداد للرصف .

واكد حامد على تواجد جميع المرافق ( مياه – كهرباء – غاز – اتصالات ) اثناء اعمال تمهيد التربة وعمل الفرمه لعدم فصل اى خدمة عن المواطنين وشدد على اصلاح اى مرفق فور تعرضه لاى تلف وتحويل مسارات المراف خارج الشوارع المخططة للرصف .