أول معيد بكلية الحقوق من مرضى ضمور العضلات: تكريم الرئيس كان حلم حياتي

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، تقريرا عن أول معيد بكلية الحقوق من مرضى ضمور العضلات .

وقال المعيد " محمد عمر خيري " ، خلال التقرير : إن المرض وراثي وهو مولود به ، وبدأت ظهور الأعراض منذ الصغر ، وبدأت تتفاقم تدريجيا .

وأضاف : مش بعرف استخدم أيدي أو رجلي .. ولما باجي أذاكر لازم والدتي أو والدي يمسكلي الكتاب ، والحمد لله هما أصروا أن أكمل تعلمي زي أي حد .

وتابع : المدرسة الإعدادية التي التحقت بها كانت ترفض وجودي ، وأنا أصريت أن أستمر ، حتى حصلت على أعلى مجموع في تاريخ المدرسة .

وأردف : حصلت على تقدير امتياز في الفرقة الأولى من كلية الحقوق ، وطلعت الأول على الدفعة ، وتشرفت بتكريم الرئيس ليه ، وتكريمه هو كان حلم حياتي .

