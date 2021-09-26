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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول معيد بكلية الحقوق من مرضى ضمور العضلات: تكريم الرئيس كان حلم حياتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، تقريرا عن أول معيد بكلية الحقوق من مرضى ضمور العضلات .

 

وقال المعيد  " محمد عمر خيري " ، خلال التقرير : إن المرض وراثي وهو مولود به ، وبدأت ظهور الأعراض منذ الصغر ، وبدأت تتفاقم تدريجيا .

 

وأضاف : مش بعرف استخدم أيدي أو رجلي .. ولما باجي أذاكر لازم والدتي أو والدي يمسكلي الكتاب ، والحمد لله هما أصروا أن أكمل تعلمي زي أي حد .

 

وتابع : المدرسة الإعدادية التي التحقت بها كانت ترفض وجودي ، وأنا أصريت أن أستمر ، حتى حصلت على أعلى مجموع في تاريخ المدرسة .

 

وأردف : حصلت على تقدير امتياز في الفرقة الأولى من كلية الحقوق ، وطلعت الأول على الدفعة ، وتشرفت بتكريم الرئيس ليه ، وتكريمه هو كان حلم حياتي  .
 

ضمور العضلات الرئيس السيسي اخبار التوك شو برنامج صباح الخير يا مصر تكاليف علاج مرض ضمور العضلات

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