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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أقسام المركز الصحي الحضري بمدينة أبنوب

صدى البلد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المركز الصحي الحضري بمركز أبنوب، لمتابعة سير العمل، كما تفقد أقسام المركز وإمكانياته ضمن مقترح نقل بعض أقسام مستشفى أبنوب المركزي إليه ، تمهيدًا لإخلاء المستشفى وإحلالها وتجديدها بالكامل ، لتصبح مستشفى نموذجي لخدمة مركز أبنوب وقراه.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحلال وتجديد المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

 

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رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة ، والدكتورة حنان سيد حسن مدير مستشفى أبنوب المركزي.


وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أقسام المركز الصحي الحضري، والذي يتكون من 3 طوابق وكامل التجهيزات وبه العديد من الغرف والأماكن التي تستوعب أقسام مستشفى أبنوب المركزي، التي سيتم نقلها عند البدء في أعمال إحلال وتجديد المستشفى المركزي وفقًا للمقترح، وطلب الأهالي تنفيذًا لخطة الدولة لإحلاها وتجديدها بالكامل لتصبح مستشفى نموذجي به كافة التخصصات والأطقم الطبية المتخصصة ومزود بأحدث الأجهزة الطبية.


وقال محافظ أسيوط، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سيد مرزوق ، وعضوية مديرة المستشفى ونوابها ورؤساء الأقسام ، ورئيس مركز ومدينة أبنوب، لوضع تصور عاجل لخطة إخلاء أقسام المستشفى ونقلها إلى مقرها المؤقت بالمركز الصحي الحضري بما لايؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى.


وأعلن المحافظ، عن دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات لبدء خطة إحلال وتجديد مستشفى أبنوب المركزي، لخدمة أهالي المركز وقراه، لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة ، تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ، والانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد العشرات من الوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، وفقًا للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مركز ابنوب مستشفى أبنوب مستشفى أبنوب المركزي المركز الصحي الحضري

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