محافظ أسيوط يفتتح "ممشى أهل مصر" بسور المحطة التشيكي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط "ممشى أهل مصر" بشارع كورنيش النيل بحي شرق والذي نفذته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بجوار سور محطة مياه التشيكي المرشحة بمنطقة شرق أسيوط ليكون متنفسًا لأهالي المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة العريقة وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى توجهها الدولة للصعيد.



رافق المحافظ خلال الافتتاح أيمن محروس رئيس حي شرق اسيوط وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وبعض رؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وقام المحافظ ورئيس شركة المياه بقص شريط الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه الممشى واستمع إلى شرح لأعمال التنفيذ التي تمت به.



وأشاد محافظ أسيوط بالأعمال التي تمت في تطوير الممشى ليخرج بالمظهر الجمالي له وليكون متنفسًا لأهالي المحافظة بالإضافة إلى كورنيش النيل المواجه له لافتًا إلى استمرار أعمال تجميل وتطوير ميادين المحافظة وشوارعها ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وإظهار الشكل الجمالي لها داعياً كافة الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المشاركة المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار رئيس شركة المياه إلى أنه تم تدعيم الممشى ببعض الملصقات التوعوية الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المدينة في أجمل صورها كمشاركة مجتمعية من الشركة لأداء دورها المجتمعي فضلاً عن تهيئة مكان مناسب للمواطنين للاستمتاع بالوقت أمام نهر النيل بمشاهدة بعض المواد الإعلامية الهادفة على شاشة العرض التي تم تدعيم الممشى بها والتي تستهدف توعية المواطنين والارتقاء بوعيهم الثقافي.



يذكر أن محافظ أسيوط قد وجه خلال جولة ميدانية بتطوير سور المحطة وتوسعه الشارع المواجه لها ليتماشي مع تطوير كورنيش النيل وذلك تحت إشراف لجنة متخصصة لخلق بيئة بصرية جمالية لشوارع وواجهات المحافظة وعودتها لشكلها الجمالي مرة أخرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية والطرق.

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