محافظ أسيوط: إزالة 8 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أبنوب والفتح

ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى ومراكز المحافظة اليوم الخميس ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراضي زراعية واملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأشار محافظ أسيوط إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ إن حملات اليوم قد تمكنت من تنفيذ ازالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بقرى مركزي أبنوب والفتح على مساحة تصل إلى 32 متر مربع و 45 فدان و 2 قيراط ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن 243 حالة إزالة بإجمالي مساحة 13719 متر مربع مباني و80 فدان و6 قيراط و12 سهم زراعي لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حيث تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة حملات وأعمال الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي الفتح وأبنوب.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة مشيراً الى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون كما أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .