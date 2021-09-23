عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات

محافظ أسيوط: إزالة 8 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أبنوب والفتح

إزالة تعديات
إزالة تعديات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى ومراكز المحافظة اليوم الخميس ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراضي زراعية واملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة. 

محافظ أسيوط يشهد ختام دوري "مستقبل وطن" لكرة القدم في نسخته الثالثة

رئيس جامعة أسيوط: صرف 450 جنيها شهريا لكل طالب بامتياز التمريض عن الـ 6 شهور الماضية

وأشار محافظ أسيوط إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح المحافظ إن حملات اليوم قد تمكنت من تنفيذ ازالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بقرى مركزي أبنوب والفتح على مساحة تصل إلى 32 متر مربع و 45 فدان و 2 قيراط ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن 243 حالة إزالة بإجمالي مساحة 13719 متر مربع مباني و80 فدان و6 قيراط و12 سهم زراعي لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حيث تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة حملات وأعمال الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي الفتح وأبنوب.
ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة مشيراً الى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون كما أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الموجه 18 ازالة تعديات اراضي املاك الدولة أراضي زراعية اخبار اسيوط اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الواسطى

محافظ أسيوط يلتقي رئيس هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لصناعة السيارات

خطة طموحة.. استرازينيكا تكشف عن مفاجأة في السعودية

لأول مرة.. منة شلبي تترشح لجائزة الإيمي الدولية عن مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"

حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه.. دار الإفتاء تجيب

7 منتجات جديدة في فاعليات حدث مايكروسوفت Microsoft Surface 2021

التجار: مصانع الزي المدرسي تعمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية مع تخوفات الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

عودة الحياة إلى المدرجات.. 5 شروط لإعادة الجماهير في الدوري الجديد

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ