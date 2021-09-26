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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"قطاع الأعمال": بيع 27.7 ألف قنطار بمزادات القطن في 4 محافظات خلال يوم واحد

صدى البلد

شهدت محافظات كفر الشيخ والشرقية والفيوم وبنى سويف، أمس السبت، مزادات علنية لبيع الأقطان ضمن منظومة التداول الجديدة والتي تنفذها إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام في جميع المحافظات للموسم 2021-2022.

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في الشرقية، تم إجراء مزاد لبيع نحو 19143 قنطار قطن لصالح 5 شركات هي المتحدة ، الإخلاص ، الرواد، أولام، المجد، حيث بلغ متوسط الأسعار 4500 جنيها للقنطار الواحد.

أما في بني سويف، تم بيع نحو 1823 قنطارا في مزاد علني بين شركات التجارة، ورسى المزاد على شركة أبو مضاوي بسعر 3830 جنيها للقنطار الواحد.

وفي الفيوم، رسى المزاد لصالح شركة اولام على كمية بلغت 1789 قنطار قطن بسعر للترسية 3885 للقنطار.

وفي أول تطبيق لمنظومة التداول الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، تم إجراء أول مزاد لبيع الأقطان على كمية بلغت نحو 4951 قنطارا اشترتها 6 شركات للتجارة، بأسعار تراوحت بين 4540 و 4590 جنيها للقنطار الواحد.

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