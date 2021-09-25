عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير قطاع الاعمال يعلن موعد طرح شركة "مصر لتأمينات الحياة" بالبورصة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ، إنه شارك فى ندوة مؤخرا حول سياسة إدارة الشركات العامة وضمت العديد من وزراء العرب والأجانب وخبراء من صندوق النقد الدولى وبنك التعمير الأوروبى.
 

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه قام خلال الندوة بعرض تجربة مصر فى النمو الاقتصادى والتى أشادت بها المنظمات العالمية خاصة منظومة الحوكمة والإدارة بالتشريعات القانونية وعمل قاعدة بيانات لحسن اختيار القيادات وتغيير منظومة العمل فى 63 شركة باستخدام الميكنة.

 

وتابع أن خطط الوزارة تتمركز حول طريقة الإدارة وطريقة تغيير ثقافة العاملين بالشركات من القطاع العام للخاص، لافتا إلى أن وضع أسس للإدارة هو الأساس التى تتبناه الوزارة وتم تغيير 95% من مجاليس ادارات الشركات التابعة ، موضحا أنه سيتم طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة  فى النصف الثانى من عام 2022.


يذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشراكة في الإدارة والتشغيل ورأس المال وتقاسم الأرباح، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.


وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه تم إجراء  إصلاحات غير مسبوقة في الشركات التابعة على مدار العامين الماضيين لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات والقيادات المؤهلة لإدارة الشركات.

 

كما أكد وزير قطاع الأعمال على وضع معايير محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة التابعة للوزارة، مشيرًا إلى تعديل القانون المنظم لعمل الشركات - الذي لم يشهد تغييرًا منذ نحو 30 عامًا - للتأكد من تطبيق الحوكمة المناسبة.

 

مساعد وزير قطاع الأعمال قطاع الاعمال صندوق النقد الدولى التنمية صندوق النقد

ترشيحاتنا

مدرب سموحة: ضربة جزاء بيراميدز وهمية وأين الـ var بمباريات الكأس

أسهل طريقة لقيام الليل وكم عدد ركعاتها ؟

مفهوم جديد من الشاحنات.. هيونداي تكشف النقاب عن ستاريا لود 2022| صور

بسرعة شحن خارقة.. سعر ومواصفات عملاق الفئة المتوسطة من هواوي نوفا 9 برو

طقس اليوم| انخفاض فى درجات الحرارة على كافة انحاء القاهرة الكبرى نهاراً

الأمطار تضرب مدن دمياط.. وغرق الشوارع بسبب انسداد البالوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ