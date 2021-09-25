وزير قطاع الاعمال يعلن موعد طرح شركة "مصر لتأمينات الحياة" بالبورصة

قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ، إنه شارك فى ندوة مؤخرا حول سياسة إدارة الشركات العامة وضمت العديد من وزراء العرب والأجانب وخبراء من صندوق النقد الدولى وبنك التعمير الأوروبى.



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه قام خلال الندوة بعرض تجربة مصر فى النمو الاقتصادى والتى أشادت بها المنظمات العالمية خاصة منظومة الحوكمة والإدارة بالتشريعات القانونية وعمل قاعدة بيانات لحسن اختيار القيادات وتغيير منظومة العمل فى 63 شركة باستخدام الميكنة.

وتابع أن خطط الوزارة تتمركز حول طريقة الإدارة وطريقة تغيير ثقافة العاملين بالشركات من القطاع العام للخاص، لافتا إلى أن وضع أسس للإدارة هو الأساس التى تتبناه الوزارة وتم تغيير 95% من مجاليس ادارات الشركات التابعة ، موضحا أنه سيتم طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة فى النصف الثانى من عام 2022.



يذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشراكة في الإدارة والتشغيل ورأس المال وتقاسم الأرباح، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.



وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه تم إجراء إصلاحات غير مسبوقة في الشركات التابعة على مدار العامين الماضيين لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات والقيادات المؤهلة لإدارة الشركات.

كما أكد وزير قطاع الأعمال على وضع معايير محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة التابعة للوزارة، مشيرًا إلى تعديل القانون المنظم لعمل الشركات - الذي لم يشهد تغييرًا منذ نحو 30 عامًا - للتأكد من تطبيق الحوكمة المناسبة.