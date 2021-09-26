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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار جزء من عقار سكني بمدينة دمنهور

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني

 شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، منذ قليل ، حالة من الفزع بين سكان شارع عبد الباقي سرور ، عقب انهيار جزء كبير من عقار مكون من ٣ طوابق خال من السكان.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من أهالي شارع عبد الباقي سرور يفيد بانهيار جزء من عقار  مكون ٣ طوابق خال من السكان.

 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني محيط المنزل.

 

وفصل جميع المرافق عن العقار، تمهيدا لإزالة الجزء الخطر لحين العرض على لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للمباشر التحقيق.

البحيرة انهيار عقار سكني دمنهور محافظ البحيرة اخبار المحافظات

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