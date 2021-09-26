انهيار جزء من عقار سكني بمدينة دمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، منذ قليل ، حالة من الفزع بين سكان شارع عبد الباقي سرور ، عقب انهيار جزء كبير من عقار مكون من ٣ طوابق خال من السكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من أهالي شارع عبد الباقي سرور يفيد بانهيار جزء من عقار مكون ٣ طوابق خال من السكان.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني محيط المنزل.

وفصل جميع المرافق عن العقار، تمهيدا لإزالة الجزء الخطر لحين العرض على لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للمباشر التحقيق.