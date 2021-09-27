أفضل دعاء لتيسير الولادة القيصرية .. يجب على المسلم أن يتوجه بالدعاء إلى الله في جميع أحواله وفي السراء والضراء، وأن يكون على ثقة بأن الله- تعالى- سيستجيب دعائه، ومن أصعب الأمور التي تتطلب الدعاء هي الولادة القيصرية، لما فيها من ألم شديد،ويجب أن يعرف الفرد أفضل دعاء لتيسير الولادة القيصرية وعلى كل امرأة أن تعرف أفضل دعاء لتيسير الولادة القيصرية ؛ حتى تدعي به لنفسها عند اقتراب ولادتها .

أفضل دعاء لتيسير الولادة القيصرية

اللهم سهل ولادة ابني وخروجه، وقر عيني برؤيته.

اللهم اجعل لي من أمري رشداً.

اللهم مدني بمدد من عندك، وسخر لي من عبادك الصالحين.

اللهم هون علي ولادتي، وهون علي شق جسدي.

(اللهم لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا)

(ربنا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).

(ربِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا).

(ربِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ويسر لي أمري).

اللهم اجعلها ولادة هينة لينة مباركة، كالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

سور قرآنية لتسهيل الولادة الصعبة

1- آية الكرسي، (اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

2- سورة الناس، (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَـهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

3- سورة الفلق، (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).

4- سورة الكافرون، (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).

5- سورة الزلزلة، (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

6- سورة مريم كاملة

أدعية لسلامة الأم والطفل أثناء الولادة القيصرية

ومن الأدعية المتعلقة بسلامة الأم والطفل أثناء الولادة القيصيرية،

(رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ).

(اللهمَّ سلمْ اللهم سلم).

(مَتِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا).

اللهم سلمني لابني، وسلمه لي.

اللهم متعنا بكامل الصحة والعافية.

اللهم أخرجنا منها ومن كل كرب.

اللهم إني أسألك باسمك السلام أن ترزقنا السلامة من أمرنا هذا، وتردنا إلى أهلنا سالمين غانمين.

اللهم كما حفظت موسى في اليم، فاحفظ لي ابني/ ابنتي من هذا الأمر.

ادعية لتخفيف الألم أثناء الولادة القيصرية

اللهم يا حنان يا منان خفف عني الآلام.

اللهم إني أسألك باسمك الرحمن أن ترحمني وتخفف عني.

اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، قل لوجعي أن يهون.

اللهم اجعل ألمي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم.

اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك.

(أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)

(رب أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)

(أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ)

(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا)

(رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا).

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا)

(رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً)

دعاء تيسير الولادة

1- « اللهم يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس يسر لي أمر ولادتي».

2-« اللهم أن ضرورتي قد حَفت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اخرج أيها المولود بقدره الملك والمعبود يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

3- « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، أصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم».

4- « اللهم اجعل ولادتي بردًا وسلامًا علي وعلى جنيني، كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما يطاق وما لا يُطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

5- « اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالمًا سليمًا عافيًا متعافًا، لا شر فيه ولا ضر، اللهم واجعله من عبادك الصالحين وجنّبه الشيطان، واجعله نصرة وذخرًا وخيرًا للإسلام والمسلمين».

6- « اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطرات أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويامن إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون».

7- « رباه رباه قد حان وقت ولادتي فأسألك أن تيسرها، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها، اللهم ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، فالق الحبّ والنّوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنّا الدّين وأغننا من الفقر، ويسر لنا أمورها كلها».

8- « اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلَّة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى مَن تكلني إلى بعيدٍ يتجهَّمني أم عدوٍّ ملَّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى، ولا حول ولا قوّة إلّا بك، اللهم إنّك أنت الأعلم بما حلّ بي في أمر ولادتي، فسهلها علي ويسرها لي. اللهمَّ إني أعوذ بكَ من الهمِّ والحزَن ، والعجزِ والكسلِ ، والبخلِ والجبْنِ ، وضَلَعِ الديْنِ ، وغلَبةِ الرجالِ».

9- « اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالمًا سليمًا عافيًا متعافًا، لا شر فيه ولا ضر، اللهم واجعله من عبادك الصالحين وجنّبه الشيطان، واجعله نصرة وذخرًا وخيرًا للإسلام والمسلمين».

10- « يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء، اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك وتيسر لي أمر ولادتي».