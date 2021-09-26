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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحدث طرق إنقاص الوزن .. نهال حافظ تجيب

نهال حافظ خبير التغذية
نهال حافظ خبير التغذية العلاجية

كشفت نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، أحدث الطرق العلاجية لإنقاص الوزن، مؤكدة أن هناك كورس التخسيس يساهم في إنقاص الوزن 20 كليو خلال شهرين.

وأضافت نهال حافظ،  في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شركة أون تارجت فارما تقدم الدواء للمرضي في المنازل وتتابع معهم النظام الغذائي، معقبة:" هتخس وانت في البيت".

قالت ا نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، إن هناك شريحة كبيرة من الأشخاص يتخطون  وزن الـ 90 كيلو جراما، مضيفة:" من يتخطى الـ 90 كيلو جراما  لا يصح أن يحسب السعرات الحرارية التي سوف يتناولها لتجنب حدوث توتر لديه وحدوث حالة من ثبات الوزن وعدم فقدان الوزن".

وتابع  نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، أن :" من يتخطى الـ 90 كيلو جرام عليه أن  يفقد حوالي 10 كيلو في الشهر كي يشعر بالفارق ولكي يكمل النظام الغذائي للوصول إلى الوزن المثالي ".

 

وتابعت  نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، :"  من يتخطى الـ 90 كيلو جرام عليه ان يتبع نظام غذائي ويتبع كورس تخسيس مكثف  لخفض الوزن وخفض إحساس الشهية".

 

وأكملت  نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، :"   من يتخطى الـ 90 كيلو جرام يعاني من مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية للجسم".

وأنهت  نهال حافظ خبير التغذية العلاجية، أنه يوجد العديد من كورسات التخسيس لديها في المنظومة، وذلك ليتم النجاح فى جميع الحالات، منوهة إلى أنه يوجد العديد من الحالات التى تأتى للمنظومة بأسباب سمنة مختلفة، وبالتالى يجب أن يوجد العديد من الكورسات التى تناسب كل حالة.

 

نهال حافظ التغذية العلاجية كورس التخسيس السعرات الحرارية ثبات الوزن فقدان الوزن

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