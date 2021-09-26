استعدادا لدوري أبطال أفريقيا .. الزمالك يواجه بيراميدز وديا الخميس المقبل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام فريق بيراميدز في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا.



واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع نظيره بنادي بيراميدز على خوض المباراة بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الذي طلب خوض وديتين في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 8 أكتوبر المقبل، ولم يتم الاتفاق على طرف المباراة الثانية.



ويستعد الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.