قافلة ثقافية بمركز الصف ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، قافلة ثقافية بمركز شباب جنوب الصف، ضمن أنشطة المسرح المتنقل بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

تضمنت القافلة مجموعة متنوعة من الفعاليات، وقدمت فرقة القاهرة للموسيقى العربية باقة من الأغاني الوطنية والتراثية على خشبة المسرح المتنقل منها "مصر التي في خاطري، أم النبي، طائر يا هوا" وغيرها من فقرات الغناء الفردي والجماعي.

وفي إطار تبني وتنمية المواهب شاركت مجموعة من مواهب مركز الصف بفقرات فنية تنوعت بين الغناء والانشاد الديني، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية لرسم البورتريه بالفحم وألوان الجواش قدمها الفنان عبد الفتاح أحمد، بجانب ورشة أشغال فنية باستخدام ورق الكانسون الملون نفذتها هدى وقاد، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية وتوزيع قصص من سلسلة "قطر الندي" على الفائزين بمشاركة رانيا حسين.