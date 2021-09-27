عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور وزيري التعليم العالي والشباب.. اليوم تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة 9:30 صباحًا، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.

txt

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور عمرو أبو العز أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

txt

وزير التعليم العالي: مصر مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأنشطة الإيسيسكو

 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، قد استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، مساء اليوم الأحد، بحضور  د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، ود. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود. ريم دربالة عضو باللجنة الوطنية لليونسكو والمستشار الفني لأفرع الجامعات الأجنبية، وذلك بمقر الوزارة.

 

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالدور الثقافي والتعليمي للمنظمة من خلال إصداراتها العلمية المتميزة في نشر العلوم والثقافة، لافتًا إلى تطلعه إلى المزيد من التعاون مع المنظمة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكداً على استعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لدفع الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المنظمة.

 

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين الوزارة ومنظمة الايسيسكو في مجالات التعليم والثقافة، كما تم بحث آخر ترتيبات وإجراءات استضافة مصر للدورة (14)، المقرر انعقادها يومي 8 إلى 9 ديسمبر 2021 بالقاهرة، وكذا الدورة (42) للمجلس التنفيذي للايسيسكو الذي سيعقد يومي 6 و7 ديسمبر المقبل بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر  2021.

 

ومن جانبه، أكد د. سالم بن محمد على الدور المحوري لمصر في مجال العلوم والثقافة، باعتبارها دولة ذات ثقل في مجال الابداع والثقافة، مشيدًا بمنظومة التعليم العالي المصرية باعتبارها أساسا ومركزا للإشعاع الفكري والثقافي والتعليمي في المنطقة العربية.

 

وأشاد د. سالم بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر ومؤسساتها التربوية والتعليمية والثقافية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أهمية تفعيل مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية.

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالى الشباب والرياضة المجلس الاعلى للجامعات وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور عمرو أبو العز أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي: مصر مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأنشطة الإيسيسكو

التعليم العالي: لن نسمح لأي طالب بالدخول لمعامل التنسيق بالجامعات في هذه الحالة

نائب الوزير لشئون البحث العلمي: لابد من وجود خطة تضم معايير ومؤشرات أداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

التعليم العالي تضع شرطا جديدا بديلا عن التطعيم لدخول الحرم الجامعي

دون شكاوى.. 182 ألف طالب يسجلون قبل انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2021

قبل انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2021 غدا .. 182 ألف طالب يسجلون دون شكوى

"التعليم العالي": 152 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح.. كيفيتها وفضلها و6 منح ربانية لمن يؤديها

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر الختامي لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 27-9-2021

بالآلاف .. مدير المشروع القومى للتبرع بالبلازما يعلق على عدد المتبرعين

انسو فاتي يتفوق علي ميسي بعمر 18 عاما

حكاية السهرة.. انت عمري استغرقت عام من عبدالوهاب وسجلتها أم كلثوم بأكلة كباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ