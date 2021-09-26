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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توقيع بروتوكول تنفيذ دوري الألعاب الإلكترونية لمراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية.. تفاصيل

احد مراكز الشباب
احد مراكز الشباب

قال احمد الديب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، إن مصر بها 4500 مركز شباب وهذا يساعدنا علي النهوض بوعي واداك الشباب ، لافتا إلي انه اليوم تم توقيع بروتوكول تنفيذ دوري الألعاب الإلكترونية لمراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية بهدف تطوير إمكانيات الشباب .

 


واضاف أحمد الديب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أن  مراكز الشباب تحظي بدعم الرئيس السيسي منذ اكثر من 6 سنوات لتطوير كل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية ، وقنا بعمل مسابقات الكترونية رمضان الماضي تابعها مليون شاب .

 


واوضح أحد الديب ، إن اتحاد الألعاب الإلكترونية مجهز بجميع الألعاب والشاشات وتم توفير مكان لهم في جميع مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية .


تطوير وإنشاء مراكز شباب وملاعب كرة قدم بمطروح بتكلفة 16 مليون جنيه

 

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أنه تم تطوير عددا من مراكز الشباب وإنشاء  ملاعب كرة القدم بعدد من مدن وقرى المحافظة بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه.

 


وأكد شعيب، استمرار تطوير ودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة مع الإرتقاء بها فى كافة المناطق لخدمة شباب وأهالى المحافظة  ، مشيرا الى انه من بين تلك الاعمال انشاء عدد من المشروعات الرياضية بقرى حياة كريمة بمطروح بتكلفة 6 مليون جنيه  ، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى إطار إهتمام القيادة السياسية  بالرياضة ورعاية الشباب .

وأوضح  خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه تم إنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب والرياضة، منها تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو شروف بمبلغ 500 ألف وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس الحكمة بمبلغ 400 ألف، وتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لنادى الزمالك (ك4) بمبلغ 300 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مركز شباب جميمة بمبلغ 1,1مليون جنيه.

كما تم إنشاء مبنى ادارى لنادى الحمام بمبلغ مليون جنيهاً ،وتطوير ورفع كفاءة مدرج مركز شباب مطروح بمبلغ 970 ألف جنيه ،وإنشاء مبنى إدارى بمركز شباب جلالة بملبغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه،وإستكمال المبنى الإدارى لنادى الواحة بمبلغ 2مليون جنيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو سبيحة بملبغ 770 ألف جنيه ،وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الرجاء وبناء جزء من السور المهدم بمبلغ 341 ألف جنيه ،وبناء جزء من سور مركز شباب القصر بمبلغ 24 ألف ،كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سيدى عبدالرحمن بمبلغ 250 ألف جنيه.

وأضاف انه تم كذلك تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الرويسات بملبغ 400 ألف جنيه ،و تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو مرقيق بمبلغ مليون جنيه ،وإنشاء عدد من الملاعب الخماسية المنجلة الحديثة بمدن ومراكز المحافظة  بتكلفة 5,5 مليون جنيه منها: ملعب الزويدة ببرانى وملعب الزغيرات وملعب مصر وملعب الصحفاق وملعب سوانى جابر وملعب جميمة وملعب رأس الحكمة وملعب جلالة وملعب زاوية العميد وملعب سيدى عبدالرحمن وملعب بهى الدين.

كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب العبور بقرى البنجر بمبلغ 510 ألف جنيه ،وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب زاوية العوامة وإنشاء ملعب خماسى منجل بمبلغ مليونين جنيه.

الرئيس السيسي مليون جنيه محافظ مطروح نادي الزمالك الشباب والرياضة لاعب كرة قدم وزارة الشباب والرياضة

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