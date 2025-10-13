قرار عاجل بشأن طلاب نظامي الخدمات والعمال بمدارس التعليم الفني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام أولياء أمور طلاب فصول الخدمات ونظام العمال عند التقدم للالتحاق على هذين النظامين بالصف الأول الثانوي في مدارس التعليم الفني بنوعياتها المختلفة ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ، بتحرير إقرار بسداد الرسوم الدراسية المقررة وقيمة الإشتراك السنوي مع بدء العام الدراسي لكل سنة دراسية على حدى بالمرحلة التعليمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حالة عدم قيام الطالب أو ولي أمره بسداد المصروفات الدراسية وقيمة الاشتراك السنوي لفصول الخدمات ونظام العمال بمدارس التعليم الفني خلال أحد الصفوف الدراسية للمرحلة ، يتعين إنذار ولي الأمر والطالب بضرورة الإلتزام بسدادها ، وفي حالة عدم السداد يتعين عرض ملف الطالب على الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني للنظر في حالته الدراسية كاملة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا القرار يأتي حفاظاً على حسن سير العملية التعليمية بوحدات الخدمات الفنية ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) وتحقيقا لأهداف التعليم الفني المرجو تحقيقها بالمنظومة التعليمية لنظامي الخدمات والعمال ، خاصة وأن وحدات الخدمات الفنية( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) تعد منشآت تعليمية قائمة بذاتها ليس لها أي مورد لمواجهة نفقاتها إلا الإشتراك السنوي الذي يسدده الطلاب حيث يتم الإنفاق منه على ( خدمات التدريبات العملية - المعدات - الأجهزة - هيئات التدريس - اعداد الطلاب للامتحانات التحريرية والعملية - العمالة - الانارة واستهلاك مرافق الوحدة ... إلخ) ، وكذلك الأمر بالنسبة للطلاب الملتحقين على نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية والذين يحق لهم حضور التدريبات العملية بالندرسة وكذا حضور امتحانات النقل التي يتم اعدادها أيضا من قبل المدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن نظام الخدمات والعمال يعتبر نظاما تعليميا موازيا في مجال التعليم الفني يهدف إلى توفير فرص تعليمية إضافية لإستكمال الفئات المستهدفة به دراستهم، ويجب ضمان كفاءة العملية التعليمية.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التدريب المهارى بعد من الركائز الأساسية في منظومة التعليم الفني لمساهمته بشكل مباشر في اعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل مما يساهم في خلق جسرا فعالا بين التعليم الفني وسوق العمل وتزايد فرص توظيفهم بعد التخرج، وتعد قلة الموارد المتاحة لشراء الخامات من أهم المعوقات التي تواجه تأهيل الطلاب لسوق العمل والتي يمكن التغلب عليها من خلال تحصيل المصروفات الدراسية لنظام الخدمات والعمال.

