أمهات مصر: ندعو المدارس لتوعية الطلاب بأهمية قمة السلام بشرم الشيخ

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية، تُعد حدثًا تاريخيًا يعكس عظمة مصر ومكانتها الدولية ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن استضافة مصر لهذه القمة في مدينة السلام "شرم الشيخ" تؤكد للعالم أن مصر كانت وستظل داعمة للسلام، وساعية لحماية الشعوب من ويلات الحروب، مشيرة إلى أن القيادة المصرية تثبت يومًا بعد يوم حكمتها وشجاعتها في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية غزة.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن القمة تحمل رسالة مهمة لكل بيت مصري، داعية أولياء الأمور إلى مشاركة أبنائهم متابعة هذا الحدث الكبير، وشرح معانيه وأبعاده لهم، حتى يعرفوا عظمة بلدهم ودورها المؤثر في صناعة القرار العالمي، وليفخروا ببلدهم التي تستضيف قادة العالم على أرضها من أجل السلام.

ودعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم المدارس إلى الإستفادة من هذا الحدث الوطني في تثقيف الطلاب، من خلال الإشارة إليه في الإذاعة المدرسية، وموضوعات التعبير، أو تنظيم ندوات تعريفية داخل المدارس، لتعزيز الانتماء والوعي لدى الأجيال الجديدة، وربطهم بما يدور حولهم من أحداث مهمة.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن مثل هذه الفعاليات الدولية تُعد فرصة ذهبية لتعريف الطلاب بمكانة مصر السياسية والإنسانية على الساحة العالمية، وبأنها بلد تصنع الأمل وتسعى للسلام، لا الحرب، مشددة على أن دعم القيادة المصرية في جهودها لإرساء الاستقرار في المنطقة واجب وطني على كل مصري.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في رسالة للأمهات قائلة : "علموا أولادكم أن يفتخروا ببلدهم... احكوا لهم عن مصر اللي بتصنع السلام وبتحمي الإنسانية، خلوهم يعرفوا إنهم أبناء وطن عظيم اسمه مصر... وطن بيقود العالم نحو الأمان."