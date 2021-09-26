عامر حسين: رابطة الأندية وضعت 3 سناريوهات للدوري القادم.. فيديو

قال عامر حسين مسئول لجنة المسابقات برابطة الأندية، إن الرابطة تم عملها بناء علي ترشيح من الأندية لإدارة المسابقات الخاصة بالأندية المحترفة الخاصة بالدوري الممتاز، وتعمل على التنسيق بين الـ18 نادي المتواجدين في الدوري الممتاز.

واضاف عامر حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة "المذاع علي قناة "أون إي"، أن هذا الموسم يحتوي علي بطولتين الأولي البطولة العربية للمنتخبات وستقام في قطر وهي تجربة لكاس العالم وبطولة أفريقيا التي ستقام بعد 45 يوما.



وأوضح عامر حسين، أن الرابطة من دورها البحث عن شركات راعية حتي لا تتحمل الأندية تكاليف المباريات، وتدرس توفير عدد كبير من المباريات التي تلعبها الأندية.



قال ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، إن الرابطة طرحت العديد من المقترحات والتصورات لجدول الدوري العام القادم، في ظل التوقفات الدولية ومشاركة الأندية في البطولات العالمية.

وأضاف "ثروت سويلم": أن الرابطة تسعى إلى وضع جدول مميز للدوري الممتاز القادم، ولذلك وضعنا 3 سناريوهات للدوري القادم، وسيتم تحديد الافضل من بينهم.

واستطرد: سيتم عرض الـ 3 سيناريوهات على فرق الدوري الممتاز، لتحديد السيناريو الافضل، مشددا على ان الرابطة تحرص على إرضاء كافة الأندية.

وأكمل: الرابطة تستهدف إنهاء بطولة الدوري الممتاز في أغسطس 2022.