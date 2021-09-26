طبيب يفجر مفاجأة:ختان بعض الذكور جريمة والأسر تجري العملية أكثر من مرة

قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري الذكورة وجراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أن ختان الذكور فى بعض الحالات المعينة يعتبر جريمة، لافتا إلى أن هناك بعض الأسر تقوم بختان الذكور أكثر من مرة.

وأوضح "أحمد الشامى" خلال حواره ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، تقديم نهال طايل،أن بعض الأطفال تعانى من السمنة،لا يجب ختانها ولكن تطهير الدهون حول “العضو التناسلي”.

وأكد الشامي، أن عملية ختان الذكور عملية دقيقة للغاية يجب أن تتم لدى متخصص.

وكان قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري الذكورة جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إن التشوهات الخلقية في الأجهزة التناسلية للأطفال ، تسبب في بعض الأحيان حالات من الاختلاط الجنسي .



وأضاف"أنه في بعض الأحيان يصعب على الطبيب أن يحدد نوع المولود ، مما يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل والعائلة .

ولفت الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إلى أن هناك بعض الحالات عند الولادة ، تكون مصابة بانغلاق في فتحة الإخراج ، بالعضو الذكري .



وأوضح الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أنه أحيانا تتفاجأ الأم بتغير جنس المولود عند الولادة، عن ما كان ظاهر لها في أشعة السونار .