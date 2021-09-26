وزارة الصحة تكشف عن موقفها من التطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

انتشر في الأيام الماضية ، الحديث عن الجرعة الثالثة المعروفة "بالجرعة التعزيزية " وقد أقدمت بعض دول العالم عليها لمن هم فوق عمر الستين عام ، وأخر تلك البلدان كانت الكويت التي قررت إعطاء الجرعة لمواطنيها اليوم .



وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن الجرعة الثالثة تحت الدراسة، وحال وصول المطعمين إلي 40 مليون مواطن سيكون إحتمالية الجرعة الثالثة موجودة.

وفي تصريحات سابقة، أكدت أن هناك دراسة لإعطاء المواطنين الجرعة الثالثة في ظل تدفق اللقاحات المستمر ،والإنتاج الوفير من مصانع فاكسيرا للقاح المصري " سينوفاك فاكسير "

وأضافت زايد ، أنه مع وصول عدد الحاصلين علي التطعيم من الجرعة الأولي لنسبة كبيرة وقتها سيتم إعطاء الجرعة التعزيزية لمن مر علي حصولهم علي الجرعتين من 6 الي 8 أشهر موضحة أنه لايمكن إتاحة الجرعة الثالثة وهناك قوائم انتظار أو عدد قليل حصل علي الجرعة الأول.