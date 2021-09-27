بإجمالي 420 مليونا.. الإسكان تتحدث عن تجديد مشروعات الشرب والصرف الصحي بأسوان

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن استثمارت الإحلال والتجديد الحالية تتخطي 3 مليار سنويا، متابعا: الدولة تستهدف وضع خطة طموح لإحلال وتجديد الشبكات التي تجاوزت العمر الافتراضي.



وأضاف “طارق الرفاعي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الدولة تولي محافظة أسوان اهتمام كبير من حيث البينة التحتية وتجديدها وإحلالها، مسترسلا: تم تنفيذ 75 مشروع مياه وصرف صحي بالمحافظة، بتكلفه تصل إلى 265 مليون جنيه.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بتوفير دعم إضافي لمحافظة بورسعيد لتنفيذ 19 مشروع جديد، بتكلفه تصل إلى 155 مليون جينه، مشددا على أن المحافظة ستنتهي من تطوير الطريق الرئيسي بنهاية سنة 2021





وفي سياق متصل: قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة حظيت باهتمام واضح وكبير من قبل الدولة، متابعا: رئيس الوزراء وفر الدعم الكامل لتجديد البنية التحتية بالمحافظة، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.



وأضاف "أشرف عطية" أن المحافظة كانت تعاني من مشكلة المياه والصرف الصحي، ولذلك وجه رئيس الوزارء على الفور بإحلال وتجديد البنية التحتية للمحافظة مع استمرار الحياة ودون توقف.

أكمل: التجديدات التي تشهدها المحافظة لم تتسبب للحظة في حدوث أي مشاكل سواء مرور أو تكدسات، منوها إلى أنه تم تجديد محطات المياه والصرف المتواجده دخل المحافظة، بالإضافة إلى تغيير كافة الشبكات.