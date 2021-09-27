عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بإجمالي 420 مليونا.. الإسكان تتحدث عن تجديد مشروعات الشرب والصرف الصحي بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن استثمارت الإحلال والتجديد الحالية تتخطي 3 مليار سنويا، متابعا: الدولة تستهدف وضع خطة طموح لإحلال وتجديد الشبكات التي تجاوزت العمر الافتراضي.
 

وأضاف “طارق الرفاعي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الدولة تولي محافظة أسوان اهتمام كبير من حيث البينة التحتية وتجديدها وإحلالها، مسترسلا: تم تنفيذ 75 مشروع مياه وصرف صحي بالمحافظة، بتكلفه تصل إلى 265 مليون جنيه.
 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بتوفير دعم إضافي لمحافظة بورسعيد لتنفيذ 19 مشروع جديد، بتكلفه تصل إلى 155 مليون جينه، مشددا على أن المحافظة ستنتهي من تطوير الطريق الرئيسي بنهاية سنة 2021


وفي سياق متصل: قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة حظيت باهتمام واضح وكبير من قبل الدولة، متابعا: رئيس الوزراء وفر الدعم الكامل لتجديد البنية التحتية بالمحافظة، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.


وأضاف "أشرف عطية" أن المحافظة كانت تعاني من مشكلة المياه والصرف الصحي، ولذلك وجه رئيس الوزارء على الفور بإحلال وتجديد البنية التحتية للمحافظة مع استمرار الحياة ودون توقف.

 

أكمل: التجديدات التي تشهدها المحافظة لم تتسبب للحظة في حدوث أي مشاكل سواء مرور أو تكدسات، منوها إلى أنه تم تجديد محطات المياه والصرف المتواجده دخل المحافظة، بالإضافة إلى تغيير كافة الشبكات.

الأسكان محافظة أسوان رئيس الوزراء تطوير البنية التحتية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

الأرصاد تحذر من هذا الأمر اليوم

حدث ليلا| الأهلي يفتح خط المفاوضات مع بن شرقي.. زيادة جديدة في حالات كورونا.. مصرع طفلة بملاهي الإسكندرية

إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليوناً و820 ألفاً و895 حالة

إصابة جنديين في جيش الاحتلال بمواجهات مدينة نابلس

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ