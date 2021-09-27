مدبولى: مشروعات سيناء الأضخم من نوعها على مستوى العالم كله

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات سيناء كلها الأضخم من نوعها على مستوى العالم كله، وإن ربط الطرق مع سيناء وشبه جزيرة سيناء كانت ملحمة كبيرة جداً.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال كلمته المذاعة اليوم، أن تنمية سيناء فيما يخص الطرق والأنفاق وصلت لـ 63 مشروعا بإجمالى أطوال 3440.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، إلى أن وقت تنفيذها الشركات الأجنبية أقروا أن هذا المشروع سيستغرق 12 سنه لعمل الأربع إنفاق مع العمل فيهم تباعا، أما الرئيس أمر بتوجيه الشركات المصرية بإشراف الهيئة الهندسية وتنفيذ هذه الأنفاق فى نفس الوقت ، لافتاً إلى أننا قمنا بإنشاء 5 أنفاق في أقل من 6 سنوات، وهو أقل من نصف المدة لأربع أنفاق فقط التى أقرتها الشركات الأجنبية.

