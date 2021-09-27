رئيس لجنة مكافحة كورونا: زيادة مرتقبة في عدد الإصابات .. شاهد

قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إن مصر لم تصل لذروة الموجة الرابعة لكورونا بعد ، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادات في إصابات كورونا قريبا ، معقبا :" لازم يكون فيه حذر شديد جدا " .

وأضاف الدكتور حسام حسني ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " : أنه كلما زادت أعداد إصابات كورونا ، كلما زادت أعداد الحالات الحرجة ، متابعا : " لازم يكون حذرنا شديد ونتخذ الإجراءات الاحترازية ونتسابق على اللقاحات " .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن زيادة أعداد متلقي اللقاح من المصريين ممتاز ، ولكن يجب الالتزام معه بالإجراءات الاحترازية ، مسترسلا :" ابتدينا نشوف وفيات الأسبوع اللي فات " .

وتابع : نرجو من المصريين اننا نرجع تاني ننفذ الإجراءات الاحترازية ، مؤكدا :" الكورونا تصيب الشباب بنسبة أكبر وتؤثر أكثر على كبار السن " .

وأردف : تخوفات من متحور " دلتا " بسبب سرعة انتشاره ، وعشان كده بنقول لو سمحتم خذوا حذركم .