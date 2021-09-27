منطقة أثار أبو سمبل تحتفل باليوم العالمي للسياحية بتوزيع هدايا على الزائرين

شهد مسئولو الآثار بمنطقة أبو سمبل الأثرية جنوب أسوان، اليوم الإثنين، الإحتفال بيوم السياحة العالمي، بتوزيع هدايا عينية عبارة عن مشغولات يدوية نوبية على السائحين الزائرين للمعبد.

من جانبه أكد أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل أن فعاليات اليوم العالمي للسياحة بمعبد أبوسمبل تضمنت عروضا فنية لفرق فنون شعبية، بجانب إستقبال الزائرين فى شكل كرنفالى وتقديمهم هدايا تذكارية، ولاقت تفاعل وترحيب من زوار المعبد.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة إن الإحتفال هذا العام يهدف إلى زيادة وعى المجتمع الدولى بالقيمة الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية لصناعة السياحة ، ودورها في النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عبد المنعم سعيد بأن فعاليات الإحتفال تتضمن للمرة الأولى تقديم محاضرات توعوية لإستعراض أهم الجهود والإكتشافات التى تقوم بها البعثات الأجنبية ومنها أعمال البعثات السويدية بجبل السلسلة ، والفرنسية بمعبد كوم أمبو ، والنمساوية بمعابد فيلة، بالإضافة إلى أعمال البعثات الأمريكية بوادى الهودى بالعلاقى ، والإيطالية بمنطقة الأغاخان.

وأوضح مدير آثار أسوان، أن الفعاليات تتضمن أيضاً تقديم عروض فنية وفلكلورية وتوزيع الورود والهدايا التذكارية للسائحين والزائرين بمعابد إدفو وكوم أمبو وفيلة ومختلف الأماكن والمزارات السياحة والأثرية إحتفالاً بهذه المناسبة السنوية وللمساهمة في الترويج السياحى المطلوب.

و شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحتفال جامعة أسوان لحصولها على جائزة التايمز البريطاني للجامعات للعام الثالث على التوالى والمركز الأول علي الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2022 ، وكذا تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم في الفئة من 401 إلي 500 بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأيضاً القيادات الأمنية والجامعية والإعلامية والصحفية وذلك في إطار دعم المحافظة المستمر والشراكة البناءة .

وفى مستهل كلمته وجه المحافظ التحية والتقدير لفقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوى والذى كان صاحب قرار إستقلال وإنشاء جامعة أسوان في عام 2012، داعياً الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد أبن مصر وأسوان .

كما قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لجامعة أسوان بمناسبة هذا التفوق العلمي الغير مسبوق ، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعطى تكليفات واضحة بالإستعانة بالجامعات لتكون بيت خبرة وإستشارى في مختلف قطاعات العمل العام ، وأيضاً المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة .