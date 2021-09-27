برلماني: قانون المحليات على رأس أولويات مجلس النواب

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المحليات يأتي على رأس أولويات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أننا في حاجة لطرح أشواط قوية بالقانون لسرعة حسمه نظرا لشدة الاحتياج ولخدماته الذي سيقدمها.



وأضاف نطير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك عددا من القوانين المرتقب طرحها على طاولة المجلس وهم قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا أن هذه القوانين تم خوض مناقشات عديدة بها سابقا ، مشيرا إلى أن تركيز البرلمان أصبح منصب على الأمور التي تشغل الرأي العام وتستهدف تصليح أوجه القصور التي تتسبب في أرق للمواطنين عند قيامهم بأي مصلحة.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة أن قانون المحليات سيكون له دور في فرض آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، والتي عانت طويلا منه وأصبحت في حاجة للتخلص منه، فضلا عن دعمه للتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية وهذه تعتبر من المميزات التي يتميز بها القانون.

دعا رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.