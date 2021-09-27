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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تكثيف رحلات المدارس لزيارة معالم العاصمة

محافظ القاهرة مع
محافظ القاهرة مع الطلبة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أهمية قطاع السياحة الداخلية بالعاصمة خاصة مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة للرحلة السياحية التى نظمتها محافظة القاهرة لأكثر من 50 طالب وطالبة من أوائل المدارس والمتفوقين بمناسبة يوم السياحة العالمى الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام .

وشمل برنامج الرحلة زيارة المتحف المصرى والقلعة والكنيسة المعلقة وقصر البارون . 

 

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وطالب محافظ القاهرة بتكثيف رحلات المدارس لزيارة معالم القاهرة مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات لرفع الوعى السياحى والإنتماء الوطني لدى الشباب والنشء وللتعرف على تاريخ ومعالم بلدهم خاصة وأن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية .

وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجاري شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل " والغرض الأساسي منه هو زيادة الوعى في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها في المجتمعات والشعوب.

وأقرت منظمة السياحة العالمية الاحتفال به بداية من 1980 وتم اختيار يوم 27 سبتمبر لتزامنه مع ذكرى وضع النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية ودعت منظمة السياحة العالمية للمشاركة بنشر الصور السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أن الاحتفال يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية و السياسية والاقتصادية للسياحة المستدامة.

يذكر أن توقيت يوم السياحة العالمي يأتي في نهاية موسم الذروة السياحية في نصف الكرة الشمالي وبداية الموسم في نصف الكرة الجنوبي وتحقق السياحة حول العالم 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهم القضاء على الفقرو المساواة بين الجنسين و العمل اللائق والنمو الاقتصادي و الحد من أوجه التفاوت بالإضافة الى ان السياحة تسهم فى توظيف واحدًا من كل عشرة أشخاص فى العالم .

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القاهرة السياحة يوم السياحة العالمى المتحف المصري رحلات المدارس

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