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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: إنشاء 2146 بالوعة جديدة استعدادا لموسم الأمطار

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكل شوارع ومناطق العاصمة.

 

وأوضح محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن عدد تلك البالوعات 20.452 بالوعة، منها 2146 تم إنشاؤها حديثًا هذا العام، والتأكد من صلاحيتها، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية؛ للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار، حال حدوثها.

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وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار، وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

 

كما شدد المحافظ على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بخطوط تليفونية مفتوحة، مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كل الأحياء على مدار الساعة؛ للتحرك السريع، عند الضرورة، تجنبا لوقوع أزمات، مع ربط كل غرف عمليات الأحياء، بغرفة العمليات المركزية؛ للتعامل الفورى مع أى طارئ.

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