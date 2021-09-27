كواليس مران الأهلي الأول بعد التأهل لدور الــ 8 لكأس مصر ..صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة إنبي في بطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف وتأهله إلى الدور ربع النهائي في البطولة.
عبد الحفيظ يجتمع بموسيماني
وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق ومرحلة الإعداد للفترة المقبلة.
موسيماني يجتمع مع طبيب الفريق
كما عقد بيتسو موسيماني اجتماعًا بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، للاطمئنان على اللاعبين المصابين، والاطمئنان على حالاتهم، ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.
كما اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.
راحة للدوليين
وشهد مران الأهلي حصول اللاعبين الدوليين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الذي حرص على منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.
كهربا وطاهر
واكتفى الثنائي محمود كهربا وطاهر محمد طاهر، لاعبا وسط الفريق، بأداء جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، بسبب الشكوى من إجهاد عضلي خفيف.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن الثنائي يعاني من إجهاد عضلي خفيف، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية للفريق غدًا بشكل طبيعي.
الشحات وياسر
وتحدث أبو عبلة عن تفاصيل إصابة الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبي الفريق.
وقال إن حسين الشحات يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.
وأكد أبو عبلة أن الثنائي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد ٤٨ ساعة، حيث يؤدي كل منهما برنامجًا تأهيليًّا في الجيم على هامش المران الجماعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة بطل النيجر، المقرر إقامتها منتصف شهر أكتوبر المقبل، ضمن جولة الذهاب في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.