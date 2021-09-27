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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة تجميل تكشف 5 أخطاء يجب تجنبها عند وضع الكونتور

وضع الكونتور
وضع الكونتور

تقول سارة دشتي أحد أهم المتخصصين في الكونتور عن أهم الأخطاء التي يجب تجنبها عند وضع الكونتور.

وأكدت سارة دشتي الملقبة بملكه الكونتور  لإتفانها المكياج ثلاثي الأبعاد وتقليد الشخصيات وتجميل النساء فقد جمعت الفن والرسم والابداع معا، بأن يجب علي المرأة تجنب الأخطاء التالية:

 

وضع الكونتور في الصباح:

 يمكن لهذه التقنية أن تبدو قوية جدا وسميكة في وضح النهار، لذلك ننصحك بالتفكير في وضعها في المساء، إلا إذا كنت ترغبين بالتقاط بعض صور "السيلفي" خلال النهار.

 

الإكثار من البودرة والكريمات: 

أنت بحاجة الى وضع كل هذه الطبقات من كريم الأساس والبودرة وغيرها فقط إن كنت ستبقين أمام عدسات الكاميرا لمدة 12 ساعة. لذلك ننصحك فقط بوضع البودرة بشكل كبير في الخدود وبشكل أخف فوق العظام من أجل الحصول على مظهر طبيعي.

 

العمل على بشرة عارية:

 ذلك سيخلق تناقضا كبيرا بين منتجاتك الجمالية ولون بشرتك، لذلك ننصحك بوضع كريم بدرجة ترطيب عالية جدا أو مرطب ملون قبل الانتقال الى بودرة أو كريمات الكونتور.

استخدام الاسفنجة: ننصحك بتجنب الاسفنجة واستخدام فرشاة مخصصة للدمج وفرشاة لتوزيع البودر

 

  الإفراط في استخدام الكونتور

يؤكد خبراء المكياج على عدم ضرورة تطبيق الكونتور بشكل متكرر، فيتسبب ذلك في سرعة شيخوخة البشرة. مع التقدم في العمر، تفقد البشرة مرونتها، خاصةً في منطقة الخدود. تعتمد تقنية الكونتور على استخدام كميات غير صغيرة من مستحضرات المكياج كالبرونزر، الهايلايتر والكونسيلر بالإضافة إلى مستحضرات مكياجك الأساسية، كل تلك المستحضرات تتسبب في تعرض بشرتك للتلف مع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد المبكرة. لذلك، ننصحكِ بالحد من تطبيق الكونتور في حالة الضرورة فقط أثناء الذهاب للحفلات أو السهرات الرسمية.

 

 عدم تطبيق الهايلايتر

الهدف الأساسي من تطبيق الكونتور هو إضافة أبعاد مثالية لملامح وجهك للحصول على مظهر متناسق، لكن ليس بهدف الحصول على ملامح جديدة لوجهك. لتحقيق تلك المعادلة الصعبة عليكِ باستخدام الهايلايتر الذي يساعد على موازنة الكونتور والحصول على مظهر طبيعي جذاب في النهاية. ما إذا كنتِ ترغبين في تطبيق كونتور كامل على الوجه أو فقط لنحت الخدود، عليكِ بإضافة لمسة بسيطة من ة من أجل الإضاءة وفرشاة البلاشر الخاصة.

الكونتور سارة دشتي أ سارة دشتي أهم الأخطاء التي يجب تجنبها وضع الكونتور

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