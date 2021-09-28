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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلبة الجامعات.. كيف تسجل وتحصل على لقاح كورونا خلال 24 ساعة

التطعيم
التطعيم

في إطار  خطة الدولة متمثلة في وزارة  الصحة  والسكان  لسرعة تطعيم المواطنين  وطلبة الجامعات علي لقاح كورونا ، في أقرب وقت ، من خلال توفير عدد من المراكز الخاصة بالتطعيم والقوافل التي تجوب المحافظات لحث المواطنين علي التطعيم والتسجيل للحصول علي اللقاح . 

الصحة: بدء استقبال طلاب الجامعات لتلقي لقاحات كورونا بـ 1100 مركز تطعيم.. واستقبال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة من التسجيل

خصصت وزارة الصحة والسكان عدة آليات للتسهيل علي طلبة الجامعات  للحصول علي لقاح كورونا في أقرب وقت وبصورة ميسرة للغاية ، من أجل تشجيع الفئات المستهدفة . 

وزيرة الصحة

ووجهت  وزارة الصحة والسكان  بإرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكتروني في خانة طلبة التعليم العالي، من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وتشمل 830 مركزا للتطعيم،

التطعيم

كما خصصت وزارة الصحة والسكان 270 مركز شباب لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الشباب والرياضة.

 

 وبخلاف  الآليات السابقة للحصول علي اللقاح ، وفرت  الجامعات المختلفة ، نقاط تطعيم في الجامعة لتطعيم الطلاب  . 

التطعيم

 كما أتاح الموقع الالكتروني لطلبة الجامعات اختيار مراكز التطعيم الأقرب لهم، للتسهيل عليهم، حيث يمكن لطلبة الجامعات التوجه للتسجيل وتلقي اللقاح على الفور في مراكز الشباب المخصصة للتطعيم، بهدف مساعدتهم على التسجيل، حيث تم تجهيز تلك المراكز وإمدادها بالفرق الطبية والتجهيزات اللوجيستية لمواصلة عملية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

 

وتناشد وزيرة الصحة والسكان طلبة الجامعات والمعاهد العليا المصرية كافة، بسرعة التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home أو التوجه لأقرب مركز شباب مخصص لتلقي اللقاح للتسجيل والتطعيم على الفور، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على مكتسبات التصدي لجائحة فيروس كورونا.

الصحة تنظم حملات توعية بالمحافظات الساحلية 

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لـ 584 ألف و254 مواطنًا بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح، خلال فصل الصيف  في الفترة من منتصف شهر يوليو الماضي وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن خطة التأمين الطبي التي تم تطبيقها بعدد من المحافظات السياحة، تزامنًا مع زيادة تردد المصطافين على المدن الساحلية خلال هذه الفترة، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

 

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للعاملين بقطاع الطب الوقائي، وقطاع الطب العلاجي، وهيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للمعامل، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، ومسئولي مبادرات الصحة العامة، وفريق التواصل المجتمعي بالوزارة، وكذلك العاملين بمديرية الشئون الصحية بمطروح، لجهودهم المبذولة في تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظة مطروح خلال فصل الصيف وتوفير الخدمات الطبية للمترديين على المدن الساحلية.
 

الصحة تطعيم المواطنين الجامعات المواطنين اللقاح

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