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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية الزراعية: انكماش عملية التعدي على الأراضي الزراعية في الدلتا.. فيديو

الدلتا
الدلتا

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن محطة معالجة مياه الصرف بحر البقر ستضيف مساحات كبيرة للرقعة الزراعية بسيناء.

 

وأضاف "الشحات"،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الرئيس السيسي شدد على أن التعدي على الأرض الزراعية يعد بمثابة اهدار للموارد المائية والزراعية والتصديرية والانتاجية، لذلك كنا نتصدى بكل حزم لكافة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال المديريات الزراعية الموجود على مستوى الجمهورية".


وأشار: "هناك حصر يومي بالمساحات التي يقوم بها المتعديين"، لافتا: "علمية التعدي على الأراضي الزراعية انكمشت في الدلتا لدرجة كبيرة"، مردفا: "لجنة استئجار الأراضي تساعد أيضا في عملية إزالة التعديات على أراضي الدولة".

هيئة الثروة السمكية: إزالة أي تعديات على البحيرات بشكل فوري

قال  عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية، إنه جاري العمل على تطوير البحيرات في مصر، وإزالة العوائق وكافة اشكال التلوث من أجل  توفير بيئة مثالية للأسماك.

وأضاف عماد وصفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  إزالة أي تعديات على البحيرات بشكل فوري ".

وتابع عماد وصفي:"  مصر بها بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط والبردويل ومنخفض قارون ووادي الريان وبحيرة ناصر ".

وأكمل عماد وصفي:" أكبر بحيرة تنتج أسماك هي بحيرة المنزلة، وجاري العمل على تطوير  4 بحيرات وهم المنزلة والبرلس  والبردويل ومريوط ".

ولفت عماد وصفي:" سوف يتم الانتهاء من تطوير تلك البحيرات في أقل من عام، وبحيرات مثل المنزلة والبرلس بها جزر تاريخية يمكن استغلالها في أعمال سياحية ".

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