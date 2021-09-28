ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، في الأسواق ، والتي رصدت عدسة “صدى البلد” أسعارها حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين في سوق مدينة نصر.

وسجلت أسعار الكوسة 9 جنيها للكيلو، والبامية 18 جنيها للكيلو، وسعر الكيلو للطماطم 8.30 جنيهًا، وسعر البطاطس 9 جنيهات للكيلو والبصل 5 جنيهات للكيلو و الخيار 7 جنيهات للكيلو.



وسجل سعر الفلفل الحامي 10 جنيهات للكيلو فيما سجل فلفل الألوان 20 جنيها للكيلو ، والليمون 12جنيها للكيلو ، بالاضافة الي ارتفاع سعر البصل ل5 جنيها للكيلو و الثوم 8 للكيلو .



وشهد السوق انخفاضا في سعر الفاكهة خلال الفترة الحالية نتيجة توافرها بشكل كبير،حيث سجل سعر العنب 8.5 و التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال بصرة 10 والكانتلوب 11 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن المانجة عويس درجة أولي 40 جنيها للكيلو بدلا من 60 ،و السكري 25 جنيها للكيلو ، و الجوافة و الرمان 12 جنيها للكيلو

وتواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.