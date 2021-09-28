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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

ساري
ساري

كما تدقق بعض الأماكن على عدم دخول المحجبات أو ارتداء البوركيني كما رأينا في عدد من الوقائع الشهيرة، تم منع امرأة في الهند من دخول مطعم فخم لارتدائها الساري (الزي الرسمي لبلادها).

 

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة وقفت على أبواب مطعم فخم في الهند تسال موظف الفندق ما إذا كان مسموحًا لها الدخول بالـ "ساري".

 

عندها يجيب الموظف بأن "الساري ليس من الملابس الأنيقة" بينما الفندق لا يسمح إلا بالملابس غير الرسمية "الذكية" ويبدو أنه يقصد الملابس الحديثة في الهند.

 

عند مشاركة الفيديو، كتبت أنيتا شودري: "لم يسمحوا لي بالدخول إلى المطعم بالساري لأن الساري الهندي ليس زيًا ذكيًا حاليًا".

 

وتساءلت في حيرة: "ما هو التعريف الملموس للزي الذكي، من فضلك أخبرني.. يرجى تحديد الزي الذكي حتى أتوقف عن ارتداء الساري".

 

يمكن رؤية الموظفين في المطعم وهم يقولون بأن القواعد تنص على أنه يُسمح فقط بالملابس غير الرسمية الذكية وأن الساري زي رسمي غير أنيق".

 

"لا للعنصرية"

وفي الوقت الذي ثار فيه العالم الإسلامي ضد عنصرية الشرطة الهندية بعد مقتل رجل مسلم، أثار فيديو المرأة غضب المواطنين في الهند، حيث دعوا إلى ضرورة إيقاف العادات "التمييزية" و"النخبوية" للفندق.

 

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