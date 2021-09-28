بلينكن: أمريكا ملتزمة بالتحالف مع تايلاند

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالتحالف مع تايلاند في عدد من القضايا، من بينها التغلب على جائحة كورونا، ودعم التعافي العالمي من الجائحة.



وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال لقاء بلينكن مع نائب رئيس الوزراء التايلاندي دون برامودويناي في واشنطن، حيث أكد الجانبان مجددا التزامهما كذلك بتعزيز حقوق الإنسان، باعتباره أحد دعائم القيم المشتركة للبلدين.



وأضاف أن الطرفين أقرا بعدم النمو الاقتصادي المستدام وبخطورة أزمة المناخ، وشددا على أن الاهتمام بهذه القضية يصب في المصلحة العالمية.



وأوضح نيد برايس أن المسئولين ناقشا استضافة تايلاند لمؤتمر دول رابطة إيبيك لعام 2022، وسبل تعزيز أهداف التجارة والاستثمار والتواصل والنمو الشمولي والمستدام.



ونوَّه بأن المسئولين عبّرا عن قلقهما فيما يتعلق بالأزمة في ميانمار، وضرورة حث القادة العسكريين هناك على الوقف الفوري للعنف والإفراج عن المعتقلين بصورة غير عادلة.