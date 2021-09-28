حسن شاكوش يحتفل بتحقيق أغنية "حبيبتي" الـ100 مليون مشاهدة

حسن شاكوش يحتفل بتحقيق أغنية "حبيبتي"ال 100 مليون مشاهدة

إحتفل مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، بنجاح أغنية"حبيبتي" والتي وصلت إلى 100 مليون مشاهدة تقريبا،ونشر نقطع من أغنيته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب معلقا من خلال الأغنية:"‎بشكر الجمهور الى دايما فى ضهرى و بنحتفل باقتراب كليب حبيبتى من الـ100 مليون مشاهدة و الى لسه مشافوش يلا يشوفوا".

يذكر أن طرح حسن شاكوش، مؤخراً فيديو كليب أغنية “انا على وضعي” وهي من ألحان وتوزيع : أحمد طارق يحيى، ميكس و ماستر م/عمار خاطر، ومدير تصوير : أحمد ثابت، والفيديو كليب من اخراج : أحمد مفتاح

وقال الفنان عمر كمال ، إن حسن شاكوش يتميز نبرة صوت لا ينافسة فيها أحد فى مصر ولكن فى المهرجانات فقط .

وأضاف الفنان عمر كمال ، خلال تصريحاته لصدى البلد ، أنه يستطيع اللعب فى صوته وتلوينه فى المهرجان والشعبى والخليجى والرومانسى والوطنى وغيرها من الأعمال التى استطع إثبات نفسه فيها .

وأشار الفنان عمر كمال ، إلى أنه من الممكن مصدقش شاكوش فى أغنية رومانسية .