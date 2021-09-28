تأجيل محاكمة لص متهم بقتل مواطن في مصر القديمة لـ 21 نوفمبر

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة لص لاتهامه بجريمة قتل بمصر القديمة لجلسة 21 نوفمبر .



صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية كل من محمد بركات و شريف صفوت وامانة سر محمد جبر.



وأوضح أمر الاحالة بأن المتهم قتل المجني عليه عمدا بأن قام إثر محاولة المجني عليه استيقافه حال فراره بالمبلغ المالي بالتعدي عليه بالضرب بواسطة ركله قدما موقعاً إياه من اعلي منحدر ترابي قاصدا من ذلك قتله عمدا فأحدث ما به من إصابات ثابته بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وأشار أمر الاحالة أن المتهم ارتكب جريمة القتل سالفة البيان لتسهيل ارتكاب جنحه اخري وهي أنه فى ذات المكان والزمان سرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه .

وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية أنه بفحص المقطع المرئي تبين أنه لشخصين يقوم احدهما بالقاء الآخر من أعلي منحدر ترابي وتبين أنه لا يوجد ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة للمقطع ، كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة أنه عبارة عن منحدر يقدر ارتفاعه بـ 10 أمتار واسفله قضبان السكك الحديد.