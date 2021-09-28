تأجيل محاكمة لص متهم بقتل مواطن في مصر القديمة لـ 21 نوفمبر

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة لص لاتهامه بجريمة قتل بمصر القديمة لجلسة 21 نوفمبر .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية كل من محمد بركات و شريف صفوت وامانة سر محمد جبر.
وأوضح أمر الاحالة بأن المتهم قتل المجني عليه عمدا بأن قام إثر محاولة المجني عليه استيقافه حال فراره بالمبلغ المالي بالتعدي عليه بالضرب بواسطة ركله قدما موقعاً إياه من اعلي منحدر ترابي قاصدا من ذلك قتله عمدا فأحدث ما به من إصابات ثابته بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
وأشار أمر الاحالة أن المتهم ارتكب جريمة القتل سالفة البيان لتسهيل ارتكاب جنحه اخري وهي أنه فى ذات المكان والزمان سرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه .
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية أنه بفحص المقطع المرئي تبين أنه لشخصين يقوم احدهما بالقاء الآخر من أعلي منحدر ترابي وتبين أنه لا يوجد ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة للمقطع ، كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة أنه عبارة عن منحدر يقدر ارتفاعه بـ 10 أمتار واسفله قضبان السكك الحديد.