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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب ترهلات الجسم وطرق التخلص منها.. فيديو

ترهلات الجسم
ترهلات الجسم

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل بمركز كوينز للتجميل ونحت الجسم، إن هناك عدة عوامل تتسبب في حدوث ترهلات الجسم، ومنها الحمل وعدم المحافظة على الجسم بعد عملية الولادة.
 

وأضاف “محمد شعيب” خلال حواره ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدايت من أسباب حدوث ترهلات للجسم والجلد، وكذلك فقدان الوزن عن طريق عمليات التجميل، نتيجة فقدان وزن بكمية كبيرة.
 

وأوضح استشاري جراحة التجميل بمركز كوينز التجميل ونحت الجسم، أن إجراء عمليات جراحية لتجميل الجسم يتم وفقا لعدة أمور تختلف من جسم لآخر، مشيرا إلى أن عمليات نحت الجسم أصبحت تتم باستخدام طرق حديثة وبدون أي ألم.

 

وتابع استشاري جراحات التجميل بمركز "كوينز للتجميل"، أن عمليات النحت يقصد منها تشكيل الجسم بشكل محدد، للوصول الشكل "الكيرفي" والمحبب للسيدات.
 

وأشار إلى أن عمليات النحت تنجح في حالة أن تكون معدلات الكتلة لدى المريض طبيعية، مشيرا إلى أن عمليات الليزر تمنح الشد والليونة للجسم.

 

وأضاف أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون، والتخلص من البروزات غير المرغوبة، مضيفاً  أن عمليات النحت والشد باستخدام الفيزر تعيد للجسم شكلها المميز والوصول لـ الشكل الكيرفي.
 

عمليات التجميل استشاري جراحة التجميل محمد شعيب ترهلات فقدان وزن

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