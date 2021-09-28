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رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان:

مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" تصل أسوان للحد من إصابات وحوادث العمل

صدى البلد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

 

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

 

من جانبة قال محمد عبدالوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان : إن المبادرة وصلت المحافظة تحت رعاية وزير القوى العاملة، وتعقدها المديرية من خلال الشركة المضيفة "المصرية للسبائك الحديدية بادفو" فضلا عن عدد 27 شركة صناعية تتمثل في صناعة لب وورق الطباعة والكتابة ، ومصنع سكر كوم أمبو للصناعات التكاملية، ومصنع الخشب ، والمقاولون العرب، والمصرية للصناعات الكيماوية كيما ، وفندق ومنتجع موفنبيك ، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرية الشؤون الصحية ، وهيلثي اند سيفتي هوم للطاقة الشمسية ، ومصنع مديكوم اسمنت، ومطاحن مصر العليا ، والمحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والمصرية للاتصالات.

 

وبدأت المبادرة بندوة بمحاضرة عن السلامة والصحة المهنية وأهدافها وأنواع مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها، وعن خطط الطوارئ ألقاها الدكتور الكيميائي يوحنا الخراط مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة، والكيميائي إسلام حمدي مدير إدارة تأمين بيئة العمل، ومديري مكاتب السلامة والصحة  المهنية بالمديرية ، وتحت إشراف الدكتور  الكيميائي نجاح محمد حسن مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان سلامتك وصحتك تهمنا وزارة القوى العاملة السلامة والصحة المهنية اصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية مديرية القوى العاملة

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