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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث النزهة.. تجديد حبس المتهمين بقتل زوج ابنة الشهيد وائل طاحون

صدى البلد

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تجديد حبس ٤ متهمين في القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة اعلاميا بـ "قتل زوج ابنة الشهيد وائل طاحون"، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل.

والمتهمين في القضية هم، عبدالحليم محمود، وعمر عبدالحميد، وجمال محمد قرني، وأحمد سيد شلقامي.

اتهمت النيابة المتهمين بالانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل وكان التمويل لجماعة ارهابية وغرض ارهابي.

ايضا وجهت النيابة للمتهمين، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة ارهابية، وهي جناية القتل العمد لرئيس الجمهورية مع سبق الاصرار والترصد تنفيذا لغرض ارهابي.

واتهمت النيابة المتهمين، بقتل الضابط ماجد عبدالرازق زوج ابنة الشهيد وائل طاحون، مع سبق الاصرار والترصد تنفيذا لغرض ارهابي مقترن بجناية الشروع في قتل افراد الشرطة المرافقين عمدا مع سبق الاصرار والترصد تنفيذا لغرض ارهابي.

كما يواجه المتهمين اتهام حيازة اسلحة نارية ومفرقعات بقصد استخدامها في نشاط يخل بالامن العام.

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